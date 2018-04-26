Almanya'daki Evsizlere Bambaşka Gözle Bakacağınız Anlamlı Proje
Almanya'da bir kampanya kapsamında sayıları 1 milyonu bulan evsizler, yeni kıyafet ve makyajla birer fotomodele dönüştürülüyor .Projenin geliriyle evsizlere konut yardımı yapılıyor.
Almanya'nın bir sorunu var. 2018 sonuna kadar evsizlerin sayısının 1.2 milyona ulaşması bekleniyor. Düzenlenen bir kampanya evsizlere başka bir gözle bakmaya davet ediyor.
Bir kampanya kapsamında Almanya'da sayıları 1 milyonu bulan evsizler, yeni kıyafet ve makyajla birer fotomodele dönüştürülüyor Projenin geliriyle evsizlere konut yardımı yapılıyor. (Kaynak: Deutsche Welle)
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