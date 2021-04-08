Almanya'daki DİTİB camilerinde bu yıl 8 rekat teravih kılınacak
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Almanya'daki DİTİB camilerinde bu yıl 8 rekat teravih kılınacak

Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Almanya'daki DİTİB camilerinde bu yıl 8 rekat teravih kılınacak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, bu yıl ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde teravih namazlarının 8 rekat kılınacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, bu yıl ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde teravih namazlarının 8 rekat kılınacağını açıkladı.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca irşat programlarının internet üzerinden çevrim içi olarak sunulacağını belirtti.

12 Nisan Pazartesi günü ilk teravih namazının kılınıp 13 Nisan Salı günü ilk orucun tutulacağını hatırlatan Türkmen, "Bir aylık rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi evlerimize, beldelerimize ve yurtlarımıza misafir olacak, kalpleri Allah ve Peygamber sevgisi ile dolu müminlerin arınmasına vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkmen, DİTİB olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayını çeşitli etkinliklerle değerlendireceklerini belirterek "Ramazan boyunca salgın nedeniyle teravih namazları 8 rekat olarak kılınacak, irşat programları on-line olarak devam edecek, mukabeleler okunmaya devam edecektir. Belki yüz yüze değil ama on-line olarak kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik programlarımız da ramazan boyunca yapılacaktır." ifadesine yer verdi.

Bu yıl fitre miktarının 10 avro olarak belirlendiğini kaydeden Türkmen, fitre ve zekat bağışlarıyla başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdurlara yardım edeceklerini belirtti.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan DİTİB, Almanya çapında 900'den fazla camisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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