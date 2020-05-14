Almanya'daki dernekten Yozgat'a gıda yardımı Almanya El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Sorgun'da 40 engelli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.

Almanya El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Sorgun'da 40 engelli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, Almanya El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bir kardeş dernek olduğunu ve kendilerini unutmadığını söyledi.

Özdemir, derneğin daha önce engelliler için akülü sandalye, tekerlekli sandalye, tuvalet sandalyesi, yürüteç ve farklı ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunduğunu belirterek, "Şimdi de Sorgun Engelliler Umut Derneği üyesi olan ihtiyaç sahibi ailelerini sevindirmiştir ve ramazanda yapılan dualara ortak olmuştur. Biz, kardeş dernek olarak Almanya El Ele Bielefeld Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Dursun Karabel ve yönetimi ile emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Özdemir, ramazan dolayısıyla periyodik olarak Sorgun esnafının da bu güne kadar 80 engelli ailesine gıda paketi yardımında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA