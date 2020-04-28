Almanya'daki bir depoda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Almanya'nın Bremen şehrinde bulunan bir depoda yangın çıktı.

Almanya'nın Bremen şehrinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, dumanlar gökyüzünü kapladı

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Bremen şehrindeki ahşap bir depoda yangın meydana geldi. Depoda çıkan yangın bölgede tedirginliğe yol açtı. Depoda çıkan yangında alevler kısa sürede yayılırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Polisin bölgeyi kontrol altına almakta zorlanırken, itfaiyecilerin de yangını kontrol altında tutmakta zorlandığı belirtildi . Alevler 15 metre yüksekliğe ulaştığı, 200 metreye kadar ulaşan dumanların ise şehirde küllerin yağmasına sebep olduğu bildirildi.Olayla ilgili bir kişinin şiddetli dumana maruz kalması sonucu hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, polis bölge sakinlerine pencere ve kapıları kapalı tutmasını söyledi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA