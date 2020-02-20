Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı

20.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:18

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

TRT Haber televizyonuna açıklamada bulunan Aydın, "Bir kafeye, bir de büfeye, aşırı sağcı neo-nazi ideolojiye sahip saldırgan tarafından terör saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar gelen, elimizdeki bilgilere göre 5 kurbanımız var. Toplamda 9 insanı katletti, sonra da kendisi ve annesiyle birlikte gece yarısı öldüğü haberleri var." diye konuştu.

Almanya'daki Türk toplumunun bu ırkçı saldırıları ilk kez yaşamadığını anımsatan Aydın, "Son 30 yılda bu kurbanlarımızla beraber 30'un üzerinde insanımız, Almanya'da aşırı sağ terörün kurbanı haline geldi." ifadesini kullandı.

Aydın, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, hastanede 9 ağır yaralı bulunduğunu aktardı.

"Kurbanlardan 37 yaşındaki Ağrılı Gökhan Gültekin'in babası Behçet amca ile az önce görüştüm" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Nişan hazırlıkları yapıyormuş. Gencecik insanlar. Bunların bu şekilde katledilmesini gerçekten lanetliyoruz, kınıyoruz. Buradaki Türk toplumunun da bu olaylar karşısında birlik, bütünlük içerisinde hareket etmelerini, yine bulundukları toplumdan bizlerle birlikte dayanışma gösteren insanlarla, Nazilere, aşırı sağcılara karşı gerekli tepkiyi, karşılığı ortaya koymalarını bekliyoruz. Burada Alman siyasetine de büyük sorumluluk düşüyor. Artık, sözün bittiği noktadayız. Gerekli tedbirlerin, en güçlü ve sert biçimde alınması, Almanya'nın geleceği ve güvenliği için de önemlidir, diye düşünüyorum."

Aydın, Eyalet ve Federal İçişleri Bakanları ile kısa süre içinde görüşüp, saldırı hakkında daha ayrıntılı bilgi almaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Olay

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

Saldırgan Tobias R'nin, avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtildi.

Kaynak: AA