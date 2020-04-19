Almanya'daki abladan, belediye çalışanı kardeşine pastalı sürpriz Almanya'da yaşayan bir kadın, Efeler Belediyesinde çalışan kardeşine ve çalışma arkadaşlarına, Aydın'daki yerel bir gazete aracılığıyla pasta göndererek sürpriz yaptı.

Almanya'da yaşayan bir kadın, Efeler Belediyesinde çalışan kardeşine ve çalışma arkadaşlarına, Aydın'daki yerel bir gazete aracılığıyla pasta göndererek sürpriz yaptı. Aysun Aslan, Aydın Hedef gazetesine elektronik posta göndererek, Almanya'da yaşadığını, koronavirüs nedeniyle memleketine gelemediğini, belediyede dezenfeksiyon işinde görevli kardeşi Mustafa Bulut'a sürpriz yapmak istediğini belirterek yardım istedi. Gazetenin yazı işleri müdürü Melek Fırat, ablanın isteğini kırmayarak, bir pasta alıp Mesudiye Mahallesi'nde görev yapan Mustafa Bulut ve arkadaşlarıyla buluştu. Pastayı görünce şaşıran Bulut, sürprizin Almanya'daki kardeşi tarafından yapıldığının söylenmesi üzerine duygulandı. Bulut, teşekkür etmek için ablasıyla görüntülü konuşunca iki kardeş gözyaşlarını tutamadı. Melek Fırat, koronavirüsle mücadele kapsamında etkin rol oynayan belediye ve sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Kaynak: AA