Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
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Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Almanya'da bulunan 232 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

21.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:54
Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Almanya'da bulunan 232 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 232 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlar daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri Niğde'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Kaynak: AA

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