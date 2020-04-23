Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Almanya'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a getirilen Türk vatandaşları yurtlara yerleştirildi.
23.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:10
Almanya'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a getirilen Türk vatandaşları yurtlara yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 196 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Vatandaşlar, işlemlerinin ardından otobüslerle götürüldükleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirildi.
Kaynak: AA