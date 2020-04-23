Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.
23.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:03
Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 196 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.
Kaynak: AA