Almanya'da ZEW güven endeksi "tedarik darboğazları" ile aralıkta düştü

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalgadan endişe duyması ve sanayi üretimi için tedarik darboğazlarının devam etmesinin etkisiyle aralıkta bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 29,9 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks Kovid-19'da 4. dalga endişeyle aralıkta önceki aya kıyasla 1,8 puan düştü.

Böylece kasımda 31,7 puan olan endeks, bu ay 29,9 puan seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 25,1 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise aralıkta önceki aya kıyasla 19,9 puan azalarak eksi 7,4 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında 4. dalgadan olumsuz etkilendiğini belirterek, devam eden tedarik darboğazlarının üretim ve perakende satışlarda baskı oluşturduğunu vurguladı.

Wambach, "Ekonomik beklentilerdeki düşüş, önümüzdeki altı ayda çok daha güçlü ekonomik büyüme umutlarının azaldığını gösteriyor. Özellikle ihracat ve tüketiciye yönelik sektörlerin gelirleri daha olumsuz kalacağı değerlendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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