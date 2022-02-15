Almanya'da ZEW güven endeksi kısıtlamaların hafifleyeceği beklentisiyle şubatta yükseldi - Haberler
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Almanya'da ZEW güven endeksi kısıtlamaların hafifleyeceği beklentisiyle şubatta yükseldi

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
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Almanya'da ZEW güven endeksi kısıtlamaların hafifleyeceği beklentisiyle şubatta yükseldi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların önemli ölçüde gevşeyeceği beklentisiyle şubatta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak 54,3 puana yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların önemli ölçüde gevşeyeceği beklentisiyle şubatta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak 54,3 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, Kovid-19'da kısıtlamaların önemli ölçüde kaldırılacağı beklentisiyle şubatta önceki aya kıyasla 2,6 puan arttı. Böylece ocakta 51,7 puan olan endeks, bu ay 54,3 puan seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin şubatta 55 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise şubatta önceki aya kıyasla 2,1 puan artarak eksi 8,1 puana yükseldi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın ekonomik görünümünün artan ekonomik ve siyasi belirsizliklere rağmen şubatta yeniden iyileştiğini belirterek, "Finansal piyasalarda uzmanlar, 2022'nin ilk yarısında Kovid-19 salgınında uygulanan kısıtlamaların gevşemesini ve ekonominin toparlanmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Uzmanların ocakta yüzde 4,9 olan enflasyonun gelecek aylarda düşmesini beklediğini aktaran Wambach, uzmanların yüzde 50'den fazlasının önümüzdeki 6 ay içinde Avro Bölgesi'nde kısa vadeli faiz oranlarında artış beklediğini kaydetti.

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de düştü. Söz konusu gösterge, geçen yıl kasımda ekime göre 0,8 puan düşerek 48,6 puana geriledi.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Yatırımcı, Mannheim, Almanya, Güncel, Haberler

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