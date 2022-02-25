Almanya'da yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto et - Haberler

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Almanya'da yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto et

AA, Erbil Başay - Güncel
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Almanya'nın Başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Başbakanlık Binasının önünde toplanan Ukraynalılar ve savaş karşıtları, üzerinde "Putin'i ve savaşı durdurun", "Bu Ukrayna bizim ülkemiz", Ukraynalılara karşı savaşı durdurun" ve "Ellerini çek" yazan dövizleri ve Ukrayna bayraklarını taşıdı.

"Ukrayna ile birlikte duruyoruz" ve "Ukrayna kazanacak" sloganları atan göstericiler Rusya'nın finansal iletişim sisteminden (SWİFT) çıkarılmasını talep etti.

Gösteride yapılan konuşmalarda Ukrayna'daki durum hakkında bilgiler verildi.

Almanya'da yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto et

Almanya'da yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto et

Almanya'da yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto et

AA / Erbil Başay - Güncel

Protesto, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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