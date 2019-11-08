Almanya'da YPG'ye destek ayini

08.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:54

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa'daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi.

Almanya'da YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi. Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya'nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi. Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "Barış Pınarı Harekatı" hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA