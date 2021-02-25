Almanya'da yolsuzlukla suçlanan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
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Almanya'da yolsuzlukla suçlanan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

25.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:23
Almanya'da yolsuzlukla suçlanan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Milletvekili Georg Nüsslein'ın, yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Milletvekili Georg Nüsslein'ın, yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

Federal Meclis (Bundestag) basın merkezinden yapılan açıklamada, meclisin, savcılığın arama talebinin mahkeme kararıyla yerine getirilmesi amacıyla Nüsslein'ın dokunulmazlığını kaldırdığı belirtildi.

Münih Savcılığı Nüsslein'ı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) maskesi üreten bir şirket için federal ve eyalet düzeyinde komisyon karşılığında aracılık yapmak ve aldığı komisyonun vergisini ödememekle suçluyor.

Münih Başsavcısı Klaus Ruhland, bu bağlamda yapılan soruşturma kapsamında Almanya ve Liechtenstein'da 13 yerde aramaların yapıldığını ve buralarda delil niteliğindeki bulgulara el konulduğunu ifade etti.

Ruhland soruşturma çerçevesinde kanıtların inceleneceğini kaydetti.

Alman basınındaki haberlerde CSU'lu milletvekilinin aldığı komisyonun yaklaşık 650 bin avro olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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