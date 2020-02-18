Almanya'da yolcu sayısı korona virüsü yüzünden azaldı

18.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:32

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda korona virüsü nedeniyle Ocak ayı yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.



Frankfurt Havalimanı'nın işletmecisi Fraport şirketi, Ocak ayı yolcu raporunda Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısında korona virüsü ve Çin'deki yeni yıl kutlamaları nedeniyle düşüş yaşandığını açıkladı. Bir önceki yılın ocak ayında 4,6 milyon yolcuya hizmet veren Frankfurt Havalimanı, 2020 yılının Ocak ayında 0,7 oranında azalma yaşandığını, korona virüsü nedeniyle iptal edilen Çin uçuşlarının düşüşte etkili olduğunu açıkladı. Fraport şirketi, kargo taşımacılığında da bir önceki aya göre 8,6 oranında gerileme yaşandığını duyurdu. - FRANKFURT

Kaynak: İHA