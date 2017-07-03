Almanya'da Yolcu Otobüsü Küle Döndü: En Az 17 Ölü

Almanya'nın Bavyera eyaletinde en az 17 kişinin ölümüne yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazaya neyin sebebiyet verdiğini belirlemeye çalışıyor.



Münih kenti yakınında yerli turistleri taşıyan yolcu otobüsü bu sabah yerel saatle 07.00 sularında bir TIR'la çarpışması sonrası alev aldı. Müdahale için bölgeye 200 itfaiyeci ve çok sayıda ambulans sevkedildi. Ancak kazaya karışan araçlar tamamen yandı. Olayda 17 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı.



Berlin'de partisinin bir toplantısında konuşan Başbakan Angela Merkel, kurban yakınlarına taziyede bulundu: "Kazada birçok can kaybı ve yaralı olduğu bilgisine sahibiz. Şu an dualarımız kazazedelerin yakınlarıyla. Bütün yaralıların ivedi şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kurtarma görevlilerine müteşekkiriz. Böylesi durumlarda onların ne denli özel gayret gerektiren bir görev üstlendiğinin de farkındayız."



Kaza sonrası küle dönen otobüs ve TIR'ı kaldırmak için çalışmalar sürüyor. A9 karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olayda yaralananlar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



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Tags: euronews otobüsü döndü: küle ölü Almanyada yolcu news Gepost: 03 juli 2017