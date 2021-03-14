Almanya'da yoğun bakımdaki personel sıkıntısının artmasından endişe ediliyor
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Almanya'da yoğun bakımdaki personel sıkıntısının artmasından endişe ediliyor

14.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:30
Almanya'da yoğun bakımdaki personel sıkıntısının artmasından endişe ediliyor

Almanya'da yoğun bakımda çalışan sağlık personeli sıkıntısının ciddi oranda artmasından endişe edildiği bildirildi.

Almanya'da yoğun bakımda çalışan sağlık personeli sıkıntısının ciddi oranda artmasından endişe edildiği bildirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, Funke Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hasta bakımı alanındaki krizin kötüleştiğini belirtti.

Bu krizin daha da derinleşeceğine işaret eden Marx, "Hasta bakıcı mesleğinden kaçışı mutlaka durdurmamız lazım." ifadesini kullandı.

Marx, salgında üçüncü dalganın başladığını ve hasta bakıcıların, görev bilinciyle bu duruma dayandıklarını aktararak, bu meslekte çalışanların yüzde 32'sinin meslekten ayrılmayı düşündüğü yönündeki bir anketin de sonucunu paylaştı.

"Sağlık hizmetlerimiz için felaket olur"

Alman hükümetinin Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Andreas Westerfellhaus da mevcut çalışma şartları sebebiyle hasta bakımında çalışan birçok kişinin mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirterek, "Bu, sağlık hizmetlerimiz için felaket olur." uyarısında bulundu.

Alman Hemşirelik Meslekleri Birliğinden Franz Wagner ise Paussauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hasta bakım mesleğinde çalışanların, kapasitenin sınırına geldiğini kaydetti.

DIVI ve Almanya Uzman Hasta Bakıcılar Derneği (DGF), yoğun bakımdaki çalışanların koşullarının somut şekilde iyileştirilmesine ilişkin talep listesi oluşturarak, hasta bakımı ihtiyacına göre personel sayısının belirlenmesi, modern çalışma sürelerine geçilmesi, çalışanlara uygun maaş ödenmesi ve daha iyi psikolojik destek sağlanmasını istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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