Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,3 oldu

Almanya'da ocakta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3 olarak ölçüldüAlmanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede ocakta hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle pozitife dönerek yüzde 1 olan yıllık enflasyon,...