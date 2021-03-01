Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,3 oldu
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Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,3 oldu

01.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:26
Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,3 oldu

Almanya'da ocakta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3 olarak ölçüldüAlmanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede ocakta hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle pozitife dönerek yüzde 1 olan yıllık enflasyon,...

Almanya'da ocakta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3 olarak ölçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede ocakta hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle pozitife dönerek yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilerin üstünde kalarak yüzde 1,3 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun şubatta yüzde 1,2 olması yönündeydi

Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında yer aldı.

Gıda fiyatlarının şubatta yıllık bazda yüzde 1,4 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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