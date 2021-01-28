Almanya'da yıllık enflasyon ocakta pozitife döndü
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Almanya'da yıllık enflasyon ocakta pozitife döndü

28.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:34
Almanya'da yıllık enflasyon ocakta pozitife döndü

Almanya'da Aralık 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle ocakta yüzde 1 olarak ölçüldüAlmanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon,...

Almanya'da Aralık 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, hükümetin KDV indiriminin sona ermesi ve iklim vergisinin etkisiyle ocakta yüzde 1 olarak ölçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta beklentilerin altında kalarak yüzde 1 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun ocakta yüzde 1,5 olması yönündeydi

Enflasyonun bu ay pozitif olmasında, Kovid-19 krizi nedeniyle uygulan tüketim mallarındaki KDV indiriminin ocakta sona ermesi ve iklim vergisi etkili oldu. Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında yer aldı.

Gıda fiyatlarının ocakta yıllık bazda yüzde 2,2 artması ise dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Ülkede İklim Yasası'nda yeşil enerji yatırımlarını desteklemek için ton başına karbondioksit fiyatları 2021 için başlangıç fiyatı 25 avro olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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