Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,7 oldu
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Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,7 oldu

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,7 oldu

Almanya'da şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta 1,7 olarak ölçüldü.

Almanya'da şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta 1,7 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta 2020'nin aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 1,7 seviyesine yükseldi.

Şubatta yıllık enflasyon yüzde 1,3 olarak ölçülmüştü.

Ülkede enflasyon, martta aylık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları, geçen ay, Mart 2020'nin aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 12,7 ve doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 2,2 artış görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, martta yıllık yüzde 1,6 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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