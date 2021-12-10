Almanya'da yıllık enflasyon, kasımda yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 5,2'e çıkarak ülkede Haziran 1992'den (yüzde 5,8) beri en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22,1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,5 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun zirveye ulaştığını tahmin ederken, gelecek ay KDV indirimlerinin baz etkisinin ortadan kalkacağı ve fiyatları yukarıya çeken tedarik darboğazlarının azalacağını öngörüyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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