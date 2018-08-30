Almanya'da Yıllık Enflasyon Ağustosta Yükseldi

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın ağustos ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da enflasyon, bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesini korumaya devam etti.

Ülkede, enflasyon aylık bazda da yüzde 0,1 artış gösterdi. Böylece ağustos ayında yıllık enflasyon oranı, piyasa beklentisini karşıladı.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise ağustosta aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 1,9 arttı. AB uyumlu TÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,2 ve yıllık da yüzde 2,1'lik artış beklentisinin altında geldi.

Yıllık enflasyonun yükselmesinde, enerji fiyatlarının yüzde 6,9, gıda fiyatlarının yüzde 2,5, kira fiyatlarının yüzde 1,6 ve hizmetlere yönelik maliyetlerin de yüzde 1,4 artması etkili oldu.

Bu arada, ağustos ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Eylül'de yayımlanacak.