Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta 28 yılın en yüksek seviyesinde kaldı

Almanya'da temmuz ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasının etkisiyle ağustosta yüzde 3,9'a yükseldi.

Almanya'da temmuz ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasının etkisiyle ağustosta yüzde 3,9'a yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,9'a çıkarak 2 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda değişmedi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürün fiyatları ağustosta yıllık yüzde 12,6 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 26,7, elektrik fiyatlarında ise 1,7 artış görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, ağustosta yıllık yüzde 4,6 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 2,8 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi. Ülkede enflasyon, en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı.

Almanya'da enflasyon 2020'de tüketim mallarındaki KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki azalışın etkisiyle ortalama yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşmişti. Yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında, KDV indirimlerinin sona ermesinin ve 2020'de düşük kalan petrol fiyatlarının bu yıl artmasının etkili olduğunu belirtti. Analistler, ülkede enflasyon oranının gelecek aylarda yüzde 4-5 aralığına geleceğini ve 2022'de belirgin bir düşüş olmayacağını tahmin ediyor.

Bunun en büyük nedenleri olarak "baz etkisi", sanayinin üretimde kullandığı ara malların arzında yaşanan sıkıntıların fiyatlara baskı oluşturması ve iklim vergisi gösteriliyor.

Almanya'da hükümet, salgın kaynaklı önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek için geçen yıl KDV indirimine gitmişti.

Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık'ta yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e düşürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş