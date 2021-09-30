Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde

Almanya'da geçen ay yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Almanya'da geçen ay yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Eylül ayında yükselen enerji fiyatları, ülkede enflasyonu neredeyse 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkardı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 4,1 oldu. Enflasyona ilişkin beklenti eylülde yüzde 4,2'ye yükselmesi yönündeydi. Enflasyon, 3 aydır Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise değişmedi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 14,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,9 ve hizmetlerde yüzde 2,5 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 4,1 yükseldi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin çok üzerinde kalması dikkati çekiyor.

Enflasyon 2022'nin ortasına kadar yüzde 2'nin üzerinde kalacak

Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları ve ham madde fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 27 Eylül'de enflasyonun 28 yılın en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu ve 2022'nin ortalarına kadar yüzde 2'nin üzerinde kalabileceğini aktarmıştı.

Bundesbank, enflasyonda yüzde 4 ila 5 arasındaki oranların eylül ayından yıl sonuna kadar geçici mümkün olduğunu belirtirken, buna neden olarak salgın dolayısıyla 2020'deki KDV indirimlerinin baz etkisini göstermişti.

Bundesbank, "Enflasyonun 2022'nin başında gözle görülür şekilde azalması muhtemel ancak yılın ortasına kadar hala yüzde 2'nin üzerinde olacak." ifadesini kullanmıştı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
Eşi, Hatice'yi öldürdükten sonra PKK'ya katılmak istemiş

Eşi, Hatice'yi öldürdükten sonra PKK'ya katılmak istemiş

 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

 La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Salih Uçan Umut Meraş Abdullah Avcı Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:33:14. #1.12#