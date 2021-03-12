Almanya'da yıllık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Almanya'da yıllık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesinde

12.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:35
Almanya'da yıllık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesinde

Almanya'da ocak ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta motor yakıtı fiyatlarındaki yükselişle yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

Almanya'da ocak ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta motor yakıtı fiyatlarındaki yükselişle yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat 2020'nin aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 1,3 seviyesine yükseldi. Böylece ülkede enflasyon son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. En son Mart 2020'de enflasyon yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tüketim mallarındaki KDV indiriminin ocakta sona ermesiyle enflasyonun iki aydır art arda Kovid-19 krizi öncesi seviyelerde olduğu belirtildi.

Almanya'da yıllık enflasyon, Temmuz-Aralık 2020 döneminde art arda 5 ay ekside kalmıştı.

Şubattaki artışa karşın Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Bunun yanı sıra, analistler ülkede enflasyonun yılın ortasında yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını öngörüyor.

2020'de ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ülkede bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 1,9 olacağını tahmin ediyor.

Ülkede enflasyon, şubatta aylık bazda da yüzde 0,7 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları, ocakta yıllık yüzde 2,3 düşüşün ardından, geçen ay Şubat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 2,4 ve doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 2,1 artış görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, şubatta yıllık yüzde 1,4 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Birol Güven Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mustafa Er Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da yıllık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:35:47. #1.14#
title