Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı
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Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı

Almanya'da yıllarca evden çıkarılmayan ve güneş ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

14.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:09
Almanya'da yıllarca eve kapatılan ve gün ışığı göremeyen kız çocuğu ailesinden alındı

'da yıllarca evden çıkarılmayan ve güneş ışığı dahi alamayan bir kız çocuğu, ailesinden alındı.


Başkent Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kasabasında yaşanan olayın basında duyulmasının ardından çocuğun sosyal hizmetler birimi tarafından 20 Aralık'ta bakım ve koruma altına alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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