Almanya'da yılbaşında orduya ait 7 araç kundaklandı
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Almanya'da yılbaşında orduya ait 7 araç kundaklandı

01.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:03
Almanya'da yılbaşında orduya ait 7 araç kundaklandı

Almanya'da yılbaşı gecesinde Alman ordusuna ait 7 aracın kundaklandığı belirtildi.

Almanya'da yılbaşı gecesinde Alman ordusuna ait 7 aracın kundaklandığı belirtildi.

Olay, Almanya'nın Leipzig kentinde meydana geldi. Alman polisinden yapılan açıklamada, orduya ait 7 aracın kundaklandığı ifade edildi. Kundaklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Öte yandna polisten yapılan açıklamada, Brandenburg kentinde 24 yaşındaki bir gencin havai fişek patlamasında yaralandığı, başkent Berlin'de de bir süpermarkette yangın çıktığı, Essen kentinde ise bir grup gencin çöp kutusunu ateşe verdiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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