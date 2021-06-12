Almanya'da Yeşiller Partisi Genel Kurulu, Annalena Baerbock'un başbakan adaylığını onayladı
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Almanya'da Yeşiller Partisi Genel Kurulu, Annalena Baerbock'un başbakan adaylığını onayladı

Almanya'da Yeşiller Partisi Genel Kurulu, Annalena Baerbock'un başbakan adaylığını onayladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock'un ??????? başbakan adayı olması onaylandı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock'un ??????? başbakan adayı olması onaylandı.

Çevrim içi düzenlenen Genel Kurul'da 688 delegenin 678'inin oyunu alan Baerbock, resmen partisinin başbakan adayı oldu.

Baerbock, yaptığı konuşmada, iklim dostu bir politika ile refah oluşturmayı hedeflediğini belirterek, yenilenebilir enerjinin yayılması için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulundu.

İklimin korunması konusunda transatlantik iş birliğinden yana olduğunu söyleyen Baerbock, ABD yönetiminin şu anda enerji dönüşümüne yatırım yaptığını, bu anı kullanarak iklimin korunmasında transatlantik iş birliğine katkıda bulunulması gerektiğini kaydetti.

Parti, tarihinde ilk kez başbakan adayını belirlemeye karar vermişti

Yeşiller Partisi Yönetim Kurulu, nisanda Baerbock'un genel seçimlerde başbakan adayı olması yönünde karar almıştı.

Partinin 2018'den beri yüksek oy oranı almasından dolayı parti yönetimi, tarihinde ilk kez başbakan adayını belirlemeye karar vermişti.

Baerbock'un başbakan adayı olacağının açıklanmasın ardından Yeşiller Partisi anketlerde oylarını artırmıştı.

Ancak Baerbock'un partisinin benzin fiyatını 16 sent artırmayı istediği yönündeki açıklamasından ve öz geçmişinde yanlış bilgilerin yer aldığının ortaya çıkmasından sonra Yeşiller Partisi'nin anketlerdeki oy oranı düştü.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin anketinde bir ay öncesine göre 6 puan düşen Yeşiller Partisi'nin oy oranı, haziranın başında yüzde 20 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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