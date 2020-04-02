Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi.
02.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:18
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi
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Kaynak: AA