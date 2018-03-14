Almanya'da Yeni Hükümetin Kurulması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yeni hükümetin kurulmasıyla ülkede belirsizlik ve güvensizlik döneminin sona ermesinin iyi olduğunu söyledi.



Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende yeni kabinede yer alacak bakanlara atama belgelerini verdi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, siyasi partilerin hükümette sorumluk almaya hazır olmalarını ve bu yönde irade göstermelerini olumlu bulduğunu belirterek, demokraside sorumluluk alanların ilk önce saygıyı hak ettiğini vurguladı.



Almanya'da seçimlerden sonra uzun bir süre hükümetin kurulamamasına dikkati çeken Steinmeier, "Belirsizlik ve güvensizlik döneminin sona ermesi iyi oldu." dedi.



Yeni kurulan hükümette yer alan partilerin bir önceki dönemde de yönetimde olduğuna ve seçimlerde oy kaybettiğine işaret eden Steinmeier, "Kaybolan güveni geri kazanmak için eskiyi sadece yenilemek yetmeyecektir. Bu hükümet kendisini yeniden ve farklı bir şekilde kanıtlaması lazım." ifadesini kullandı.



Steinmeier, hükümet yetkililerinin özellikle halkla doğrudan konuşması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından yüzde 20,5 ile tarihin en düşük oyunu alan SPD, seçmenin kendisine muhalefet görevini verdiğini savunarak hükümette yer almayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine hükümeti kurmak amacıyla CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) görüşmelere başlamış ancak FDP'nin masadan kalkmasıyla müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ardınan Cumhurbaşkanı Steinmeier devreye girerek CDU/CSU ve SPD'yi "büyük koalisyonu" kurmak için masaya oturmaya ikna etmişti.

Taraflar, daha sonra yapılan müzakereler sonucunda bir koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Genel seçimin üzerinden 171 geçtikten sonra bugün yeni kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Steinmeier'den atama belgelerini aldı ve yemin ederek göreve başladı.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.