Almanya'da yeni dönem: Bundestag, Olaf Scholz'un başbakanlığını onayladı - Haberler
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BBC

Almanya'da yeni dönem: Bundestag, Olaf Scholz'un başbakanlığını onayladı

Almanya'da yeni dönem: Bundestag, Olaf Scholz'un başbakanlığını onayladı
BBC - Haberler | Dünya

Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag, Sosyal Demokrat siyasetçi Olaf Scholz'un başbakanlığını onayladı.

Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag, Sosyal Demokrat siyasetçi Olaf Scholz'un başbakanlığını onayladı.

Bundestag üyelerinin çoğu, oylama sonrası Scholz'u ayakta alkışladı.

Scholz bugün yemin ederek göreve başlayacak ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek.

Son Merkel hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan 63 yaşındaki Scholz, yemin etmesi sonrası parlamentoda hükümetinin önceliklerini açıklayacak.

Almanya'da Eylül ayında yapılan genel seçim sonrası kurulan yeni hükümet Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den oluşuyor.

Yeni hükümet kömür kullanımını öngörülenden erken sıfırlayarak ve yenilenebilir enerjiye odaklanarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atmayı planlıyor. Ama ilk önceliği, koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak.

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz kıştan bu yana en üst düzeyde.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 69 bin 601 olarak açıklandı.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu da 527 kişi hayatını kaybetti.

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