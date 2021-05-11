Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni 21 yılın zirvesinde
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Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni 21 yılın zirvesinde

Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni 21 yılın zirvesinde
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3.dalgasının yavaşlamasıyla finansal piyasa uzmanlarını daha iyimser yaparken geçen aya göre 13,7 puan artarak 84,4 puana yükselerek 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3.dalgasının yavaşlamasıyla finansal piyasa uzmanlarını daha iyimser yaparken geçen aya göre 13,7 puan artarak 84,4 puana yükselerek 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19 salgınında dalganın yavaşlamasıyla ekonomide toparlamaya yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 13,7 puan arttı.

Nisanda 70,7 puan olan endeks, bu ay 84,4 puan seviyesine yükseldi. Böylece endeks Şubat 2000'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi endeksin mayısta 72 puan olması yönündeydi.

Almanya'da mayıs ayı Cari Durum Endeksi ise nisan ayına kıyasla 8,7 puan artarak eksi 40,1 puana yükseldi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınının 3. dalgasının yavaşlaması finans piyasası uzmanlarını daha iyimser hale getirdi. Mayıs anketindeki ZEW Ekonomik Güven Endeksi, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanların ekonomik durum değerlendirmesi de gözle görülür şekilde gelişti. Uzmanlar, gelecek altı ayda önemli bir ekonomik toparlanma bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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