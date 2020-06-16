Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni yükseldi
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Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni yükseldi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, haziranda ekonomik iyimserlik beklentileri ile geçen aya göre 12,4 puan artarak 63,4 puana yükseldi.

Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni yükseldi
16.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:22

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, haziranda ekonomik iyimserlik beklentileri ile geçen aya göre 12,4 puan artarak 63,4 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekonominin toparlamasına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 12,4 puan arttı.

Mayısta 51 puan olan endeks, bu ay 63,4 puan seviyesine yükseldi.

Piyasa beklentisi endeksin haziranda 60 puan olması yönündeydi.

Endeksin 3 aydır art arda yükselmesi dikkati çekti. Zew endeksi, martta eksi 49,5 puana düşerek 2008'den beri en sert daralmayı göstermişti.

Endeks Nisanda 28,2 puana ve mayısta 51 puan seviyesine yükselmişti.

Almanya'da haziran ayı Cari Durum Endeksi ise mayıs ayına kıyasla 10,4 puan artarak eksi 83,1 puana çıktı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020 yazında ekonomik gerilemenin sona ereceğine ilişkin iyimserlik artıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Ekonomide söz konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olarak kayıtlara geçmişti.

Alman hükümeti bu yıl ekonominin yüzde 6,3 daralmasını bekliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.

Bununla birlikte, son haftalarda Kovid-19 salgınının yayılmasına dair tedbirlerin gevşetilmesi sonucunda ekonomik toparlanmaya dair olumlu sinyaller geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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