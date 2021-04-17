Almanya'da yaşayanların yakınlarının Türkiye'deki mezarları için bakım hizmeti başlatıldı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye'de mezar bakım hizmeti projesi başlattı.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye'de mezar bakım hizmeti projesi başlattı.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Cenaze Fonu ile Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, Almanya'da yaşayan ve Türkiye'nin 81 ilinin herhangi birinde yakınının kabri bulunanlara mezar ile çevresinin temizliği, mevsimine uygun çiçeklerin dikimi ve her ay düzenli olarak mezar bakımı hizmeti verilecek.

ZSU Başkanı Ali Özdemir, Almanya'da yaşayan vatandaşların ahirete irtihal etmiş yakınlarının Türkiye'deki kabirlerini özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ziyaret edemediklerini ve bu konuda gelen yoğun talep üzerine bu hizmeti başlattıklarını söyledi.

Özdemir, "Hizmet öncesi ve sonrası fotoğraflar vatandaşlara Whattsapp üzerinden gönderilecek. Böylelikle vatandaşlar, yapılan hizmeti her aşamada takip etmiş ve görmüş olacak. Tüm hizmetler online platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda, yakınlarına ait mezarları temizliyor, mevsimine uygun çiçekler dikip, her ay düzenli olarak bakımlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek