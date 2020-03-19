Almanya'da yaşayan Türklerden yaşlılara koronavirüs yardımı Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wuppertal'deki cami dernekleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı, engelli ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gidermek için "Destek -Yardım Masası" oluşturdu.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wuppertal'deki cami dernekleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı, engelli ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gidermek için "Destek -Yardım Masası" oluşturdu.

DİTİB'e bağlı Wuppertal-Erberfeld, Barmen ve Vowinkel cami derneklerinin gönüllülerden oluşturduğu ekipler, kendilerine başvuran yardıma muhtaç kişilerin market alışverişlerini yapmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, Almanya'da yaşayan Müslümanlar olarak her zaman toplumsal sorumluluk içinde davrandıklarını belirterek, "Destek -Yardım Masası" hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hükümetin ve DİTİB genel merkezinin bazı önlemler alındığını hatırlatan Özcan, kendilerinin de bu sürece katkı sunmak istedikleri için böyle bir hizmet başlattıklarını ifade etti.

Özcan, "Bu zor günlerde toplumsal sorumluluk üstlenmek adına gönüllülük esası ile bir destek ve yardım masası kurduk. Evinden çıkamayan, kimi kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan Wuppertallılara, komşularımıza ve üyelerimize hiçbir sorgu ve sual sormadan, onlara ayrım yapmadan ihtiyaçlarını giderme konusunda gönüllülerimiz tarafından bu hizmet sunulacak." dedi.

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin https://ditib-wuppertal.de internet sitesi, 0178-4838450 no'lu telefona kısa mesaj yada Whatsapp mesajıyla yetkililerden yardım alabileceği belirtildi.

Kaynak: AA