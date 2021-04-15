Almanya'da yaşayan Türk kadınların yardım eli Moritanya'ya uzanıyor
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Almanya'da yaşayan Türk kadınların yardım eli Moritanya'ya uzanıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Aileleriyle yıllar önce geçimlerini sağlamak üzere gittikleri Almanya'ya yerleşen Türk kadınlar, dernek çatısı altında yaptıkları çalışmalarla Moritanya'da zor şartlarda hayatlarını sürdüren ailelerin ve çocukların yüzünü güldürüyor.

Aileleriyle yıllar önce geçimlerini sağlamak üzere gittikleri Almanya'ya yerleşen Türk kadınlar, dernek çatısı altında yaptıkları çalışmalarla Moritanya'da zor şartlarda hayatlarını sürdüren ailelerin ve çocukların yüzünü güldürüyor.

Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camisi Derneği Kadın Kolları Başkanı 57 yaşındaki 4 çocuk annesi Fatma Üçüncü, Moritanya'daki insanları suya kavuşturmak için dernek üyesi kadınlarla harekete geçti.

Kadınlar, evlerinde yaptıkları lahmacunları satarak elde ettikleri gelirle 1,5 yıl önce Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği aracılığıyla Moritanya'da su kuyusu açtırdı.

Yaptıkları çalışmaların yanı sıra bağışlarla alınan ramazan kolileri ve bayramlık kıyafetleri ülkedeki ailelere ve çocuklara ulaştıran kadınlar, daha fazla insanı suya kavuşturmak ve daha çok çocuğu sevindirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Gurbetçi 7 kadın, temin ettikleri yardımları ulaştırmak amacıyla Moritanya'ya geldi.

"Allah bizi her zaman veren el etsin"

Fatma Üçüncü, AA muhabirine, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla dernek çatısı altında bir araya geldikleri kadınlarla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Üçüncü, yaptıkları lahmacunları satarak elde ettikleri gelirle Moritanya'da su kuyusu açtırdıklarını, bağışlarla alınan ramazan kolileri ve bayramlık kıyafetleri de ailelere ve çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Herkesin Afrika'ya gelip bu atmosferi soluması gerektiğini belirten Üçüncü, "Burada bir balon ve şekerle çocukların yüzündeki gülümseme insanı çok duygulandırıyor. Gerçekten herkesin gelip bunu burada yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bir paket malzeme alan bir kadının oynayarak gittiğini ve bizi alkışlayarak beklediklerini söylediler. Bu beni çok duygulandırdı. Bizi burada çok iyi karşıladılar." diye konuştu.

Üçüncü, "Veren el, alan elden üstündür" sözünün önemine işaret ederek, "Allah bizi her zaman veren el etsin. 'Türkler beklenendir.' diyorlar ve biz alkışlarla karşılıyorlar. İnsanın ailesi böyle karşılamaz. Gittiğimiz yerlerde gözümüz arkada kalıyor. Keşke biraz daha yapabilsek diye düşünüyoruz..." ifadelerini kullandı.

Zahmetli bir iş yaptıklarını anlatan Üçüncü, insanların yüzündeki gülümsemeyi görmenin her şeye bedel olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya'da yaşayan Türk kadınların yardım eli Moritanya'ya uzanıyor
Almanya'da yaşayan Türk kadınların yardım eli Moritanya'ya uzanıyor
Almanya'da yaşayan Türk kadınların yardım eli Moritanya'ya uzanıyor
Almanya'da yaşayan Türk kadınların yardım eli Moritanya'ya uzanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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