Almanya'da yaşayan iş insanından Samsun'daki 1500 çocuğa giyecek yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da yaşayan iş insanından Samsun'daki 1500 çocuğa giyecek yardımı

27.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:15
Almanya'da yaşayan iş insanından Samsun'daki 1500 çocuğa giyecek yardımı

Almanya'da yaşayan iş insanı Muzaffer Şahin, memleketi Samsun'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu.

Almanya'da yaşayan iş insanı Muzaffer Şahin, memleketi Samsun'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu.

Berlin'de yaşayan iş insanı Şahin, Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği aracıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapmak istedi.

Şahin tarafından alınan bot ve montlar, dernek tarafından belirlenen çocuklara ulaştırıldı.

Şahin, AA muhabirine, kardeşinin Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını, burada ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak istediklerini söyledi.

Dernek başkanı Adem Vural'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Şahin, "Güvenilir, dürüst bir insan olduğu, hayrın yerine ulaşacağına inandığım için bu yardımı yaptık. Buraya geldim, yerinde gördüm. Allah kabul etsin." dedi.

Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Vural da derneklerinin 15 yılda binlerce aileye yardımda bulunduğunu anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de binlerce aileye gıda yardımında bulunduklarını dile getiren Vural, "Muzaffer kardeşimiz de her zaman yanımızda olmuştur. Bugün de 1500 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu. Allah bugüne kadar derneğimize yardım edenlerden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları (1)
: Sag elin verdigini sol el bilmeyecek Magazin is insanisin sen... Du Hartz 4 Empfänger
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Babel Samatta Okan Buruk Serdar Aziz Eddie Newton
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da yaşayan iş insanından Samsun'daki 1500 çocuğa giyecek yardımı - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 13:22:10. #1.15#
title