Almanya'da yaşayan gurbetçiden vefa örneği: Koronavirüslü babasına baktı

anlattı.Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan babasına bakmak için yanına alan Trabzon doğumlu Sibel Cora'na babasından koronavirüs bulaştı.Cora'nın babası teşhis konduktan 3 gün sonra vefat etti.KORONAVİRÜSÜ BABASINDAN KAPTIBu sırada Cora'ya doktoru, kendisi, kocası ve çocuğunun evden çıkmamalarını söyledi. Sibel Cora'nın eşi kısa sürede hastalığı atlatırken; Sibel Cora 55 gün kendini karantinaya alarak hastalıkla mücadele etti. Cora 55 gün kendi.Cora, yaşadığı olayı anlatırken, nefes almakta zorlandığı anlar dikkatlerden kaçmadı.'BABAMA GRİP TEŞHİSİ KOYUP EVE YOLLADILAR? Babasından virüs kapan Cora, 'Biz ayrı oturuyoruz kardeşimle babam ayrı oturuyor. Babam hastalanınca kardeşim onu hastaneye götürmüş, grip teşhisi konulmuş. Babamı sonra çıkarmışlar, bana getirdi biraz ateşi vardı öksürüyordu" dedi. Cora açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Babam doktordan deldiği gece saat bir gibi kendini oradan oraya atıyordu. Cumartesi sabahı ambulans çağırdık, babamın kalp krizi geçiriyor olduğunu söylediler. Sonra bizim evde kalmamızı söyleyip babamı hastaneye götürdüler. Ertesi gün sabah telefon açıp babamın koronavirüs testinin pozitif olduğunu söylediler. Babamla bizi görüştürmediler sadece Pazar sabahı bir telefonla görüştük akşamında ise vefat ettiğini söylediler' dedi.'KARDEŞİMLE KORUYUCU ELBİSE GİYİP BABAMIN CENAZESİNİ GÖREBİLDİK?Sibel Cora hastanedeki yetkililerin, eldiven, maske ve koruyucu elbise giyerek babanızı görmeye gelin sözleri üzerine babalarını gördüklerini belirtti. Cora, ertesi gün de yapılan test sonuçlarında eşi ve kendisine ait testin pozitif, oğlunun sonucunun ise negatif çıktığını ifade etti. Cora, babasıyla temasın beşinci gününden itibaren ağrılarının ve ateşinin yükselmesi ile öksürükten konuşamadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: 'Aradan 15 gün geçti ilk defa iki dilim ekmek yedim. Kendi kendime güneş tekrar doğdu dedim. O sürede babam hiç aklımdan gitmedi. Ağlıyordum acılarım için mi babam için mi her şey karman çorman olmuştu.?'ALLAH RAZI OLSUN BENİ YALNIZ BIRAKMADILAR?'Çevrem, akrabalarımdan Allah razı olsun beni yalnız bırakmadılar. Öyle bir süreç ki mutfağa gidemiyorsunuz o tarafta oğlunuz var, salona gidemiyorsunuz orada kocanız var. 15 gün kapınıza yemeği getiriyorlar odadan dışarı çıkamıyorsunuz. Bu süreçte beş kere test oldum hepsi de pozitif çıktı.?'KENDİ KENDİME ESPRİLER YAPMAYA BAŞLADIM?'Zaten üçüncü testimde pozitif çıkınca o kadar korktum ki 'tamamda neden bu üçüncü kez de böyle' dedim. Ama kendi kendime umut verdim vermek de zorundaydım çünkü acım vardı, kendim bitkindim. Kendi kendime şakalar yapmaya başladım. Kendi kendime dedim 'Sibel sen Karadenizlisin bunlar seni çok seviyor sen gitmeyeceksin' diye espriler yapmaya başladım. Duygularım karıştı. Güleyim mi ağlıyayım mı bilemedim.?'NE OLUR BENİ HASTAHANEYE ALIN DEDİM?'Hiç güzel bir süreç değil. Dediğim gibi üçüncü testten sonra çok korkmaya başladım doktorumu aradım. Lütfen beni hastaneye yollayın ben çok korkuyorum dedim. Doktorum hastane adını duyunca 'kesinlikle hayır eğer ben seni hastaneye gönderirsem testin zaten pozitif hastane bakterisinden kaparsan işin daha da zorlaşır. Sonra bu zamana kadar nasıl yaptıysak öyle devam edeceğiz' dedi. Cora zorlanarak anlattığı süreçte doktoruna çok teşekkür ederek, 'O her gün aradı ne yapmam gerektiğini ve ne yiyip içeceğimi dahi bildirdi. 55 gün karantinanın görülmeyen bir şey olduğunu söyledi' dedi.İLK İŞ OLARAK BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ55 gün sonra evden çıkan Cora, her yerin tüm sokağın duvar gibi kendisine bembeyaz geldiğini belirtti. Ne yapacağını şaşırdığını ifade eden Cora, ilk iş olarak babasını mezarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA