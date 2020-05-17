Almanya'da yaşayan gurbetçiden ırkçı saldırılara klipli yanıt
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Almanya'da yaşayan gurbetçiden ırkçı saldırılara klipli yanıt

Almanya'nın Bavyera Eyaletinin Waldkraiburg kasabası, son günlerde Türk iş yerlerinin üst üste saldırıya uğramasıyla ilgi odağı haline geldi.

Almanya'da yaşayan gurbetçiden ırkçı saldırılara klipli yanıt
17.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:18

Almanya'nın Bavyera Eyaletinin Waldkraiburg kasabası, son günlerde Türk iş yerlerinin üst üste saldırıya uğramasıyla ilgi odağı haline geldi.

Saldırılara karşı sessiz kalmak istemeyen Gizemnur Çıngıl (19), saldırıları duyurmak için şarkılı bir görüntü hazırladı ve sosyal medyadan yayınladı. 

Kasaba da, pizza ve berber salonların saldırıya uğradı. Bir market ateşe verildi, bir hafta geçmeden de bir restorana taş atılarak maddi hasar verildi. Waldkraiburg kasabasında yaşayan ve Türk iş yerlerine yönelik üst üste yapılan saldırılara sessiz kalmak istemeyen Gizemnur Çıngıl, yaptığı bir şarkıyla tepkisini dile getirdi. Türkçe ve Almanca olarak yorumladığı rap şarkısına Türk bayrağı eşliğinde bir de klip çeken Gizemnur Çıngıl, 'burası Waldkraiburg anlayın artık, bizimle uğraşmayın' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Gizemnur Çıngıl'ın hazırladığı şarkının sosyal medyadan paylaşılmasının ardından, kasabada yaşayan Türklerden yoğun ilgi ve destek gördü.BİR ŞEY YAPMALIYDIM, ŞARKI YAPMAYA KARAR VERDİM

Gizemnur Çıngıl yaptığı şarkıyla ilgili olarak, 'ben müzisyen filan değilim. Olanlardan dolayı moralim çok bozuldu. Ne yapabilirim diye düşündüm ve böyle bir şarkı yapmaya karar verdim. Şarkının sözlerini ben yazdım, video klibin çekimlerini Annem Emine Çıngıl yaptı. Sadece video üzerine bir arkadaşım müziği yükledi. Güzel olmuş herhalde, oldukça olumlu tepkiler alıyorum' dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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