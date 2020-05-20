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Almanya'da yaşayan Angelo yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Almanya'da yaşayan Angelo yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti "Güçlü ve yardımsever olduğunuzu gösterdiniz" Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Angelo, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

20.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:20

Almanya'da yaşayan Angelo yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

"Güçlü ve yardımsever olduğunuzu gösterdiniz"

ANKARA - Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Angelo, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisinin başlamasının ardından Türkiye, pek çok ülkeye tıbbı malzemelerin ve koruyucu ekipmanların ağırlıklı bulunduğu yardım malzemeleri gönderdi. Sağlık alt yapılarının yetersiz olmasından dolayı salgını daha çok hisseden Avrupa ülkelerinin korona virüs ile mücadele politikalarına destek olan Türkiye bu coğrafyadaki insani ihtiyaçlara da cevap verdi. Avrupa ülkelerinde en temel hijyen malzemelerine dahi ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 İş Birliği ve Destek Programı" ile destek olunarak Türkiye'nin yardımları ulaştırıldı. Bu noktada YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve onların kurmuş oldukları STK'lar ile salgınla mücadele programları geliştirerek sağlık kuruluşları, belediyeler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımları iletti. Programlar kapsamında gıda paketleri, kira- elektrik-gaz faturaları desteği, hijyen ürünleri, maske ve koruyucu ekipman üretimi, eğitim ve medya içeriği oluşturma alanlarına kadar geniş bir yelpazede mali destekler sağlandı. Almanya'da gerçekleştirilen yardım faaliyetleri ise Alman halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Dağıtılan maskeler için YTB'ye teşekkür ediyorum"

YTB tarafından oluşturulan Diaspora Covid-19 İş Birliği ve Destek Programı çerçevesinde Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu derneğine sağlanan destek ile Köln ve çevresinde ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Bölge halkı ise Türkiye'nin yardımlarını memnuniyetle karşılayarak teşekkür mesajları gönderdi. Köln'de yaşayan İtalyan asıllı Angelo da yardımlar için bir teşekkür videosu paylaştı.

YTB ve Türkiye'ye dağıtılan maskeler için teşekkür eden Angelo, "Merhaba, benim adım Angelo, Köln'de yaşıyorum. Bizlere bu maskeleri dağıtan Türk Hükümeti ve YTB'ye teşekkür ediyorum. Bizler burada, Avrupa'da yalnız değiliz. Sizler güçlü olduğunuzu, yardımsever olduğunuzu, insani olduğunuzu, diğer insanları ve diğer dinden olan insanları düşündüğünüzü gösterdiniz. Diğer ulusları düşündüğünüzü bir kez daha ispatladınız. Siz bizim için varsınız biz de sizin için. Hadi İtalya, hadi Türkiye" diyerek Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Almanya'da yaşayan Angelo yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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