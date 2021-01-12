Almanya'da yasa dışı ürün satışı yapan internet sitesi kapatıldı
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Almanya'da yasa dışı ürün satışı yapan internet sitesi kapatıldı

12.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:53
Almanya'da yasa dışı ürün satışı yapan internet sitesi kapatıldı

Almanya'da yürütülen operasyonla uyuşturucu, sahte para, anonim SIM kart, kötü amaçlı yazılım ve kişisel kredi kartı bilgileri gibi yasa dışı satış yapan bir internet sitesi kapatılarak sitenin arkasındaki 8 kişilik çetenin çökertildiği bildirildi.

Almanya'da yürütülen operasyonla uyuşturucu, sahte para, anonim SIM kart, kötü amaçlı yazılım ve kişisel kredi kartı bilgileri gibi yasa dışı satış yapan bir internet sitesi kapatılarak sitenin arkasındaki 8 kişilik çetenin çökertildiği bildirildi.

Koblenz Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 5 yıl süren araştırmanın ardından dün sunucuları kapatılan "DarkMarket" adlı sitenin 500 bin kullanıcısı ve 2 bin 400 satıcısı ile muhtemelen dünyanın en büyük yasa dışı sanal pazar olduğu belirtildi.

Avustralyalı olduğu belirtilen sitenin 34 yaşındaki operatörünün ise hafta sonu Almanya-Danimarka sınırı yakınlarında tutuklandığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu site üzerinden 320 bin işlem gerçekleştirildi. İşlemlerde yaklaşık 140 milyon avro değerinde 4 bin 650 Bitcoin ile 12 bin 800 Monero kripto paranın kullanıldığı kaydedildi.

DarkMarket'in Moldova ve Ukrayna'da 20'den fazla sunucuya sahip olan geniş altyapısına el konulduğu belirtildi. Uluslararası güvenlik birliklerinin de soruşturmaya dahil edildiği, bu iş birliğini ise İnterpol'ün koordine ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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