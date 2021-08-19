Almanya'da Yargıtay NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onadı
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Almanya'da Yargıtay NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onadı

Almanya'da Yargıtay NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onadı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da Yargıtay, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararlarını onadı.

Almanya'da Yargıtay, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararlarını onadı.

Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, Beate Zschaepe, Rolf Wohlleben ve Holger G'nin Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından verilen cezalara ilişkin itirazlarının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer sanık Andre Emminger hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı hakkında davanın ise 2 Aralık'ta görüleceği, kararın da 15 Aralık'ta açıklanacağı kaydedildi.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Cinayetler, uzun süre karanlıkta kalmış, Alman medyası, 2000'li yıllarda cinayetlerin arkasında mafyanın ya da ailelerin olduğunu öne süren ve "döner cinayetleri" olarak adlandırılan haberler yapmıştı.???????

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin, 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

NSU davası

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı.

Mahkeme, baş sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti.

Zschaepe, Wohlleben ve Holger G, kararın temyiz edilmesini istemiş, Federal Başsavcılık ise Andre Emminger hakkında verilen karara itiraz etmişti.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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