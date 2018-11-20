Almanya'da Yangın: Türk Tamirhaneleri Büyük Hasar Aldı

Almanya'da Yangın: Türk Tamirhaneleri Büyük Hasar Aldı

GECE yarısı yükselmeye başlayan alevler itfaiyenin yoğun çalışmalarına rağmen ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Almanya'da Yangın: Türk Tamirhaneleri Büyük Hasar Aldı

GECE yarısı yükselmeye başlayan alevler itfaiyenin yoğun çalışmalarına rağmen ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangının şehir merkezinde olması ise bölgede paniğe yol açtı. Yangın sonrası hasar gören binalar kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi can kaybını önlerken, yangının kundaklama sonucu olabileceğinden şüphelenen polis olay hakkındaki araştırmalarına devam ediyor.


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Kaynak: Hürriyet

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