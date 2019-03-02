Almanya'da Yangın:  4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti (2)

TÜRKLER: POLİSİ VE İTFAİYEYİ ARADIK

Nürnberg'de sabaha karşı çıkan ve 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası, aynı caddede faaliyet gösteren Alanya isimli fırının çalışanları yangını görüp yetkililere haber verdiklerini, aileyi uzun süredir tanıdıklarını ve az da olsa Türkçe konuşabildiklerini söyledi.

İşyeri çalışanı Sezgin Yılmaz, gece 03: 00 sıralarında yangını fark ettiğini ve polisi araması için arkadaşını ikaz ettiğini söyledi. Nurullah Akçay da fırında bulunduğu esnada durumdan haberdar olduğunu ve itfaiye ve polisi aradığını söyledi. İşyeri sahibi Cihan Güroğlu çalışanların ikazı üzerine olay yerine geldiğini, binanın alevli şekilde yandığını ve itfaiyenin müdahale etmeye çalıştığını gördüğünü söyledi. Yanan binada oturan aileyi 8 yıldır tanıdıklarını söyleyen Güroğlu, "Bizden alışveriş yaparlardı. Biraz Türkçe konuşabiliyorlardı. Boşnak olduklarını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA