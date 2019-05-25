Almanya'da Yahudilere 'kipa takmayın' uyarısı
Alman hükümeti yetkilileri, toplumda artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşları kipa takılmasının potansiyel tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.
Alman hükümeti yetkilileri, toplumda artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşları kipa takılmasının potansiyel tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.
Hükümet yetkilisi Felix Klein, Musevilerin Sinagog'da ve dışarıda başlarına taktıkları takke olan kipa konusunda "Yahudilerin Almanya'da her yerde her zaman giymelerini tavsiye edemem" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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