Almanya'da Yahudilere 'kipa takmayın' uyarısı

Almanya'da Yahudilere 'kipa takmayın' uyarısı

Alman hükümeti yetkilileri, toplumda artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşları kipa takılmasının potansiyel tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da Yahudilere 'kipa takmayın' uyarısı

Alman hükümeti yetkilileri, toplumda artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşları kipa takılmasının potansiyel tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Hükümet yetkilisi Felix Klein, Musevilerin Sinagog'da ve dışarıda başlarına taktıkları takke olan kipa konusunda "Yahudilerin Almanya'da her yerde her zaman giymelerini tavsiye edemem" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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