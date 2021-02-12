Almanya'da Yahudi düşmanlığında artış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Almanya'da Yahudi düşmanlığında artış

12.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:42
Almanya'da Yahudi düşmanlığında artış

Almanya'da Yahudi düşmanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde büyük ölçüde arttığı ve sadece geçen yıl 2 bin 275 suç işlendiği belirtildi.

Almanya'da Yahudi düşmanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde büyük ölçüde arttığı ve sadece geçen yıl 2 bin 275 suç işlendiği belirtildi.

Sol Parti Milletvekili Petra Pau'nun soru önergesine verilen cevapta, Almanya'da geçen yıl Yahudi düşmanlığı kaynaklı 2 bin 275 suç işlendiği ve bunun 2001'den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Cevapta, Yahudi düşmanlığına dönük suçlarla ilgili 1367 kişi hakkında işlem yapıldığı, ancak kimsenin tutuklanmadığı da açıklandı.

Alman hükümetinin antisemitizme karşı mücadele sorumlusu Felix Klein da açıklanan sayılardan dehşete düştüğünü belirterek bu sayıların, uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, açıklanan sayıların kendilerini tedirgin ettiğini vurgulayarak, bu saldırıların toplumda radikalleşmenin arttığını gösterdiğini ve azınlıklara karşı saygının azalmakta olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özcan Deniz Selami Şahin Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da Yahudi düşmanlığında artış - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:03:30. #1.15#
title