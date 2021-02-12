Almanya'da Yahudi düşmanlığında artış

Almanya'da Yahudi düşmanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde büyük ölçüde arttığı ve sadece geçen yıl 2 bin 275 suç işlendiği belirtildi.

Almanya'da Yahudi düşmanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde büyük ölçüde arttığı ve sadece geçen yıl 2 bin 275 suç işlendiği belirtildi.

Sol Parti Milletvekili Petra Pau'nun soru önergesine verilen cevapta, Almanya'da geçen yıl Yahudi düşmanlığı kaynaklı 2 bin 275 suç işlendiği ve bunun 2001'den bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Cevapta, Yahudi düşmanlığına dönük suçlarla ilgili 1367 kişi hakkında işlem yapıldığı, ancak kimsenin tutuklanmadığı da açıklandı.

Alman hükümetinin antisemitizme karşı mücadele sorumlusu Felix Klein da açıklanan sayılardan dehşete düştüğünü belirterek bu sayıların, uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, açıklanan sayıların kendilerini tedirgin ettiğini vurgulayarak, bu saldırıların toplumda radikalleşmenin arttığını gösterdiğini ve azınlıklara karşı saygının azalmakta olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ