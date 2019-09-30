Almanya'da Volkswagen'e dev 'Dieselgate' davası: 450 bin mağdur tazminat istiyor

30.09.2019 18:46

Alman otomotiv devi Volkswagen'in karıştığı dizel araçlardaki emisyon skandalı 'Dieselgate' hakkında Almanya'da tarihi bir dava başladı. Tamı tamına 450 bin kişinin Alman üreticiden davacı olduğu hukuki süreçte Avrupa'nın dört bir yanından gelen dizel araç sahipleri yaşadıkları mağduriyetin karşılanmasını isteyecek.



Yıllarca sürebileceği sanılan ve Almanya'da ilk defa görülen bu toplu dava Alman şirketinin mağdurlara doğrudan bir ödeme yapmasını sağlamayacak. Fakat mahkemenin alabileceği olumlu bir kararın ardından davacılar bireysel olarak Volkswagen'e tazminat davası açabilecek. Euronews.com'da Görüntüle