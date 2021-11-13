Almanya'da Viernheim Eyüp Sultan Camisi'nin temeli törenle atıldı

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Almanya'nın Hessen eyaletindeki Viernheim beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, törende yaptığı konuşmada, camilerin Allah'ın evi olduğunu belirterek, Müslümanların gittikleri her yerde kendilerine ev almadan önce camiler inşa ettiklerini söyledi.

DİTİB'in Almanya'nın en büyük Müslüman teşkilatı ve tüm toplumun refahını göz önünde bulunduran bir kuruluş olduğunu vurgulayan Türkmen, "1982 yılında Viernheim'da bir araya gelinerek oluşturulan bu cami, yeni külliyesiyle yeni köprüler kuracak ve ortak geleceğe rehber olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bugün sadece buradaki cemaat için bir temel atmıyoruz. Bu temel, bu külliye bütün toplum için bir kazançtır. Bu nedenle toplumdan ve cemaatten gelen güçlü destekten ötürü mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Gerek siyaset, gerek kent toplumu, gerekse belediye ve idare, bu inşaatı bir birlikte yaşamın inşaatı olarak görmektedir. Bütün bu katmanlarla yeni mabedin inşasından dolayı teşekkür ediyorum. Cemaatin bu güvene dayalı iş birliğini bütün alanlarda devam ettireceğine de yürekten inanıyorum. Bütün mabetler herkese açık ve herkesin hayatla dolu olduğu yerlerdir. Buralar karşılaşmaları, sohbetleri, ortak eylemi, karşılıklı kabulü ve çeşitliliği temsil ederler. DİTİB, yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikimine sahip olan bir kuruluştur.

DİTİB, üyelerinin gönüllü gayretleri ve çalışmalarıyla sürekli büyüyen, dini ve sosyal hizmetleri artarak gelişen teşkilattır. Tüm bu çalışmalar, uzun süredir buranın parçası olduğumuzu ve burada birlikte bir geleceği inşa ettiğimizi gösteriyor."

Viernheim Belediye Başkanı Matthias Baass da nesilden nesle farklı bir modelle, şehre zenginlik katacak güzel bir mabedin inşa edileceğini dile getirerek, "Bu proje için uzun bir yol katedildi. Nihayet bugün temel atma töreni ile projeyi noktalıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Komşularla, yerel makamlarla bugün olduğu gibi bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz. Bu zamana kadar iş birliğimizi sürdürdük, bundan sonra da devam ettireceğiz. Bugünkü temel atma töreninin gelecek için de hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer de caminin şehre zenginlik katacağını söyledi.

Tuncer, "Bizim camilerimiz hiçbir zaman sadece bir cami olarak kalmıyor, bir medeniyet ve kültür merkezi haline geliyorlar. Bunun örneğini Avrupa'da pek çok şehirde görüyoruz. Bu çerçevede burada sadece bir caminin değil, bir kültür merkezinin, bir sosyal hizmetler merkezinin temelini atıyoruz. Temel atma töreninde bulunmaktan ve buna şahitlik etmekten ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Hem toplumumuza hem de bulunduğu bölgeye büyük hizmetler vermesini temenni ediyorum." dedi.

DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Recep Güzel de en kısa zamanda inşaatı tamamlayarak caminin açılışını hedeflediklerini belirterek, caminin yapımında emeği geçen başta belediye başkanı olmak üzere yerel yöneticilere, şehir sakinlerine ve cami cemaatine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okunan dua ile Viernheim DİTİB Eyüp Sultan Camisi ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Viernheim şehir merkezinde 2 bin 300 metrekare alan üzerine üç kat olarak inşa edilecek külliyede 400 metrekarelik ibadet alanının yanı sıra 200 metrekarelik kadınlar bölümü, çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, derslik, yetişkiniler, genç kız ve erkeklere yönelik lokaller ile idari birimler yer alacak. İki merkezi kubbe ile tek minareli ve tek şerefeli olarak inşa edilecek camide yaşlılar ve engelliler için asansör, bebek odası ve çocuklara özel sınıf yer alacak.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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