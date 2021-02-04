Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığı definden sonra ortaya çıktı
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Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığı definden sonra ortaya çıktı

04.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:38
Almanya'da vefat eden iki kişinin cenazelerinin karıştığı definden sonra ortaya çıktı

Almanya'da vefat ettikten sonra dün Trabzon'da defnedilen kişinin cenazesi, cenazelerin karıştığı ortaya çıkınca mezardan çıkarılarak Elazığ'a gönderildi.

Almanya'da vefat ettikten sonra dün Trabzon'da defnedilen kişinin cenazesi, cenazelerin karıştığı ortaya çıkınca mezardan çıkarılarak Elazığ'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir'in (70) cenazesi ile Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi, Türkiye'ye gönderilirken karıştırıldı.

Yanlışlıkla Trabzon'a getirilen Yıldırım'ın cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Trabzon nüfusuna kayıtlı Mustafa Özdemir'in cenazesi ise Elazığ'a gönderildi. Definden önce tabutu açan hayatını kaybeden Elazığlı kişinin yakınlarının cenazenin kendi yakınlarına ait olmadığını tespit etmesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

Bunun üzerine Trabzon'da defnedilen Yıldırım'ın cenazesi mezardan çıkarılarak Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gönderildi.

Elazığ'dan getirilen Özdemir'in cenazesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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