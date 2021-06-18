Almanya'da vatandaşlık yasasının değiştirilmesinde uzlaşı sağlandı

Almanya'da vatandaşlık yasasının değiştirilerek Yahudi karşıtı eylemlerde bulunanların vatandaşlığının iptal edilmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

Almanya'da vatandaşlık yasasının değiştirilerek Yahudi karşıtı eylemlerde bulunanların vatandaşlığının iptal edilmesi konusunda uzlaşıya varıldı. Yasa tasarısı, Bakanlar Kurulunda kabul edildikten sonra Federal Mecliste ve Eyaletler Meclisinde oylamaya sunulacak.

Almanya'da federal hükümeti oluşturan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon grupları, vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Yapılacak yeni değişikliğe göre, Yahudi karşıtlığının yanı sıra ırk temelli bir suçtan herhangi bir mahkumiyeti bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

CDU'lu iç politika uzmanı Mathias Middelberg, "Yahudileri alenen kışkırtan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağını yakan hiç kimsenin Alman vatandaşı olmasına izin verilmemeli. Vatandaşlık yasasının bu şekilde sıkılaştırılması, gelecekte Yahudi karşıtlığının ya da ırkçıların vatandaşlığa alınmasını önlemek için önemlidir. Yahudi karşıtı, ırkçı ya da yabancı düşmanı bir suçtan hüküm giyen hiç kimse Alman vatandaşı olamaz" dedi.

Söz konusu yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildikten sonra Federal Mecliste oylamaya sunulacak, burada da kabul edilmesi halinde Eyaletler Meclisinde oylanacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in imzası ile yasalaşacak. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı